Poder público e ambiente digital

Os dados pessoais estão seguros quando tratados pela Administração Pública? A LGPD garante o exercício dos direitos pelos titulares dos dados? Na prática, as respostas não são óbvias, tampouco constantes, tendo em vista distintos estágios de segurança de dados. O mapeamento das informações detidas é apenas um dos desafios impostos. A matéria reclama olhar atento da sociedade brasileira a respeito das possibilidades de uso de dados no ambiente digital.

A Lei Federal n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) é resultado de discussões acadêmicas, técnicas, sociais e políticas. O diploma legal influencia diretamente a atuação de agentes privados e públicos no Brasil. Os dispositivos da LGPD anunciam o anseio legislativo quanto à regulação de atividades baseadas em informações e dados pessoais. A legislação disciplina, dentre diversos outros fatores, o tratamento para promoção de produtos e serviços em distintos setores econômicos. O alcance da lei é indistinto quanto a suporte físico ou digital, já que a proteção se volta à privacidade individual. Assim, atividades corriqueiras também exigem dos agentes de tratamento observância dos deveres legais.

Diversas esferas de governo têm envidado esforços para garantir a digitalização de processos estatais, buscando mecanismos de segurança e controle, especialmente nas interações da Administração Pública com os cidadãos. A Lei Federal n. 14.129/21 (Lei do Governo Digital) dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o desenvolvimento desse novo formato governamental, objetivando o aumento da eficiência pública. O delineamento e a futura implementação dessa política pública tende a aprimorar a efetividade de novas tecnologias que auxiliarão a prestação dos serviços públicos, viabilizando o exercício da cidadania no âmbito digital e a consolidação de mecanismos de governo aberto. Dessa forma, almeja-se a desburocratização da relação do Poder Público com a sociedade civil, garantindo-se, sobretudo, transparência e eficiência.

A LGPD também disciplina o tratamento de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito público, dentre elas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Segundo a lei (art. 7º, III), o Poder Público, para tratar dados pessoais, deve levar em conta o tratamento e uso compartilhado necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres.

A relevância do tratamento e compartilhamento voltados à execução de políticas públicas é ressaltada através da dispensa de consentimento pelo titular (art. 11, II, alínea b). Apesar de a LGPD ter por regra tal consentimento, ao menos no âmbito das políticas públicas parece-nos que o dever não está na autorização por parte do titular, mas sim na informação por parte da Administração Pública, com a oportuna justificativa em termos de necessidade, adequação e finalidade do tratamento (art. 23, I). Além disso, deverá indicar encarregado que cuidará das questões ligadas à LGPD, intermediando a relação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), os titulares, os operadores e demais órgãos públicos.

Note-se que o Poder Público é contemplado de forma peculiar pela LGPD, justamente para atender ao interesse público, através da execução de políticas públicas. O tratamento para essas finalidades não depende do consentimento do titular dos dados, ainda que não afaste o dever de informação. Todavia, e este ponto demanda enorme cautela, a digitalização dos procedimentos estatais gera risco de vazamento de dados pessoais, manipulação e fraude. A imprensa já noticia até mesmo o sequestro de bancos de dados por parte de criminosos, os quais exigem pagamento de elevadas quantias para liberação ou devolução do conteúdo.

O ambiente digital implica benefícios notáveis e contribui para a organização e eficiência das políticas públicas. Porém, a adoção da tecnologia também exige uma série de novos cuidados. A segurança dos dados em ambiente digital é custosa, especialmente para a Administração Pública, detentora de quantidade significativa de dados pessoais. A operacionalização dos serviços prestados exige e seguirá exigindo constante planejamento e aperfeiçoamento. As restrições orçamentárias representam um dos principais obstáculos à efetividade das medidas necessárias. De igual modo, é imperiosa a instrução de agentes públicos, a fim de que atentem para essa nova cultura organizacional, apoiada na digitalização dos dados.

Cremos que o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) será fundamental para conferir plena efetividade à LGPD no âmbito público. É inegável o enorme desafio imposto pela lei às mais distintas esferas da Administração Pública. De acordo com o art. 55-J, dentre outras atividades, cabe à ANPD elaborar diretrizes, fomentar a cultura de proteção de dados e ouvir os agentes de tratamento. O papel legalmente previsto confere relevância à ANPD e a coloca em posição determinante, inclusive para apoiar a implementação do conteúdo legal, sobretudo quanto a entes políticos com evidente escassez orçamentária e baixo índice de digitalização.

*Luiz Fernando Prudente do Amaral, doutor e mestre em Direito pela PUCSP, professor titular de Direito da Faap, coordenador do Grupo de Estudos de Direito Digital da Faap

*Guilherme Guimarães Vieira, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aluno do 10.º semestre do curso de Direito da Faap e integrante do Grupo de Estudos de Direito Digital da Faap