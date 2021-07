Poder e responsabilidade do povo brasileiro

Na nossa democracia não somente há espaço para coações autoritárias armadas como elas parecem estar ocorrendo. Aqueles que deveriam, por compromisso constitucional, respeitar a Constituição da República, não a respeitam.

Aqueles que deveriam ser fiéis a seus eleitores, que por meio do voto os elegeram para serem representantes e executarem a proposta de plano de governo (O caminho da prosperidade), se tornaram infiéis e atacantes da vontade popular.

Prometeram prosperidade e estão entregando crimes de responsabilidade em série. Prometeram decência e estão entregando acordos espúrios. Prometeram defesa da liberdade e atacam a soberania popular.

Política, na nossa democracia, continua sendo feita com imoralidade e com a prática de todo tipo de crime, inclusive de responsabilidade. A moralidade deixou há muito tempo de habitar o cerne da República.

Os engenheiros do caos que operam no Brasil estão conseguindo avançar no processo de demolição das instituições democráticas, apesar da existência de sistema constitucional de defesa das instituições.

A interferência do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação, em desfavor da liberdade do voto, quando não punida, com a cassação da chapa, contribui para o avanço do processo de demolição das instituições.

Atitudes, comportamentos e condutas pessoais e institucionais, sobretudo dos chefes dos Poderes da União, definem uma república como república de bananas. O que praticamos, o exemplo que damos nos define.

A corrupção não foi sufocada, ela ajudou a sufocar os brasileiros infectados pelo vírus que não conseguiram respirar, e perderam a vida, também em razão da negação e da omissão de quem jurou promover o bem de todos os brasileiros.

É responsabilidade da autoridade suprema da República, o povo brasileiro, a maioria absoluta dele, exercer seu poder, em todos os espaços, sobretudo nas ruas, para que a soberania popular seja respeitada.

Que os representantes populares com mandatos legislativos federais, aos juízes que integram o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e aos membros do Ministério Público Federal, cumpram suas responsabilidades.

E que os jornalistas continuem cumprindo seu dever de opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, e de combater e denunciar todas as formas de corrupção, nos termos do Código de Ética da profissão.

*Luiz Paulo Ferreira Pinto Fazzio, advogado