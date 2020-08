Pneumonite que levou Toffoli ao hospital pode ter sido causada por falta de manutenção em ar-condicionado do STF

A pneumonite alérgica que levou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a ser internado no final de semana, pode ter sido causada por fungos, ácaros ou bactérias dos aparelhos de ar-condicionado da Corte, segundo boletim médico divulgado nesta terça, 11. O ministro passa bem, mas segue em observação no Hospital DFStar, em Brasília, ainda sem previsão de alta.

“Após duas internações em razão de quadro respiratório, o estado de saúde do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, encontra-se em perfeitas condições. Foram descartadas infecções virais incluindo COVID-19, sendo feito o diagnóstico de pneumonite por hipersensibilidade causada por algum agente possível do meio ambiente, com as hipóteses de fungos, ácaros ou bactérias”, informaram o pneumologista João Pantoja, a cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar e o diretor-geral do hospital Pedro Henrique Loretti.

A unidade de saúde informou que notificou o Supremo Tribunal Federal e sugeriu a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar condicionado.