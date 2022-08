PMs resgatam uma motorista de aplicativo de sequestradores em São Paulo; veja a ação

Policiais militares resgataram nesta quinta-feira, 4, uma motorista de aplicativo que foi sequestrada na capital paulista. Um dos suspeitos do crime foi preso e outro morreu após troca de tiros com a Polícia, durante a ação que libertou a vítima.

De acordo com a corporação, a mulher foi abordada em um semáforo e ameaçada com uma arma. Os suspeitos assumiram o controle do veículo e então se dirigiram para o bairro do Jaguaré, na zona oeste, onde foram interceptados pela PM.

Os policiais chegaram ao local após o namorado da vítima acompanhar a localização dela em tempo real por meio do celular.

A Polícia Militar divulgou o vídeo da câmera corporal de um dos agentes, que resgatou a mulher. Assustada, ela agradece o PM.