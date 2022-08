PMs embriagados são presos após se envolverem em acidente de trânsito e agredirem morador em cidade da Paraíba; assista ao vídeo

Três policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Mamanguape, foram autuados após serem flagrados em sinais de embriaguez na cidade de Rio Tinto, a 42 quilômetros de João Pessoa. Nas imagens, registradas por populares, é possível ver um dos agentes discutindo e agredindo um morador após se envolverem em um acidente de trânsito. O caso aconteceu no último domingo, 31.

Em uma das cenas, que viralizou nas redes sociais, um agente, que aparenta sinais de embriaguez, aparece agredindo um morador, enquanto outros populares estão em volta, protestando. Em outra imagem, outros policiais militares tentam conter o outro agente, também com sinais de embriaguez. Depois, é possível ver os agentes serem conduzidos pela viatura da Polícia Militar da Paraíba.

Em nota, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Regional III, informou que a Controladoria de Polícia Militar do Estado está apurando o ocorrido. Os três agentes foram ouvidos e recolhidos para sede do 4º Batalhão, onde ficarão à disposição da Justiça Militar.

“A corporação ressalta que as imagens que circularam nas redes sociais não retratam a realidade da Polícia Militar da Paraíba, por isso a instituição é a maior interessada em trazer uma resposta para o caso, com todos fatos devidamente apurados”, informou.