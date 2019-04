PM empurra estudante com cano de arma durante protesto em escola

Durante um protesto na Escola Estadual Professor Frederico de Barros Brotero, em Guarulhos, na Grande São Paulo, realizado nesta quinta-feira, 4, um cabo da Polícia Militar empurrou uma estudante com o cano de uma arma longa.

Um professor se colocou entre o PM e a aluna para apartar.

[CODE1]

Em vídeos divulgados pelos estudantes nas redes sociais, o cabo aparece ao lado de outros três policiais, apontando a arma para os estudantes. Depois, o professor tenta acalmar a situação, afastando os alunos dos PMs.

Dois estudantes, de 16 anos, foram detidos por ‘ameaça’ e encaminhados à Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos.

Os alunos protestavam contra uma decisão do atual diretor da escola de proibir a entrada após às 19h. Convocadas por um grupo de estudantes pelas redes sociais, manifestações ocorreram durante a manhã, a tarde e a noite desta quinta-feira.

Segundo Raul Martins Sena, estudante do segundo ano do ensino médio, na quarta-feira, 3, o diretor fechou o portão da escola antes do horário previsto para o início das aulas.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar tomou ciência do vídeo da ação e instaurou investigação para analisar a conduta dos policiais envolvidos e todas as circunstâncias da ocorrência.

COM A PALAVRA, A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FREDERICO DE BARROS BROTERO

A reportagem tenta contato com a diretoria da escola. O espaço está aberto para manifestação.