Polícia apreende em São Paulo R$ 500 mil de irmão de Davi Alcolumbre durante abordagem a carro com ‘atividade suspeita’

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 25, quase R$ 500 mil após abordar um Ford Fusion preto com ‘atividade suspeita’ na Av. Olavo Fontoura, próximo ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

O advogado Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, irmão do senador Davi Alcolumbre, e um outro homem, identificado como Sergio Barbosa Arruda, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado boletim de ocorrência sobre ‘averiguação de atividade suspeita’.

Os valores foram apreendidos e os averiguados, liberados. A contagem realizada pelos PMs chegou ao montante de R$ 499.970,00.

A equipe policial da 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, na Casa Verde, estava em uma operação de bloqueio quando o veículo, ao avistar as viaturas, parou e deu marcha ré.

Os agentes acompanharam o carro e, após abordagem, encontraram quase meio milhão de reais acondicionadas em duas malas que estavam dentro do veículo.

À Polícia, o irmão de Davi Alcolumbre reconheceu que a quantia lhe pertence e alegou que o montante era referente ao pagamento de um estudo jurídico que ele havia contratado. O termo de declarações obtido pelo Estadão registra que Sérgio seria um motorista de confiança do advogado que realizaria tal estudo.

Alberto Alcolumbre sustentou que a quantia é fruto de seu trabalho como advogado, bem como de ‘transações comerciais particulares que realiza, dentre elas, a compra e venda de automóveis’. A entrega do dinheiro à Sérgio foi combinada nas proximidades do Sambódromo do Anhembi porque Alberto participava de uma feira de acessórios automobilísticos que acontecia no local.

O irmão de Alcolumbre também afirmou aos policiais que tem como comprovar a procedência do dinheiro e o fará por meio de seu advogado ainda nesta sexta-feira, 25.

