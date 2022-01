PM de Minas abre inquérito para investigar agressão a policial em treinamento de tropa; assista ao vídeo

A Polícia Militar de Minas Gerais abriu inquérito para apurar uma cena de brutalidade registrada em vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, um policial dá um tapa violento no rosto de outro agente da corporação. O caso ocorreu durante treinamento do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

No vídeo, é possível ver os agentes enfileirados e um policial à frente do grupo. O homem então desfere um tapa no rosto do colega de farda, que vai ao chão. É possível ouvir o estalo do golpe. Agentes que estavam ao lado e atrás daquele que recebeu o tapa abaixam para tentar ajudá-lo.

Ainda de acordo com a nota da PM de Minas, os militares inicialmente identificados no vídeo foram afastados da atividade de docência até o encerramento das investigações. Não foram divulgadas informações sobre a data em que a gravação foi realizada.