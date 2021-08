PM afasta policiais por abordagem violenta em Santo André

A Polícia Militar afastou policiais envolvidos em uma abordagem violenta ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 27, na cidade de Santo André, região metropolitana de São Paulo. O inquérito policial militar sobre o caso foi instaurado após imagens da ocorrência serem apresentadas à corporação. A gravação foi tornada pública pela própria PM, ‘em nome da transparência’.

Em nota, a Polícia Militar relatou que, segundo o registro oficial, os agentes abordaram um homem que estava na Rua Recife sendo que, durante a ação, ‘familiares do homem passaram a desacatar os policiais’. Ainda segundo o texto, os agentes usaram uma arma de incapacitação neuromuscular para conter o suspeito. Houve tumulto e policiais militares e civis foram feridos, sendo todos encaminhados ao Pronto Socorro, indicou ainda a nota.

O caso envolvendo policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano acabou sendo encaminhado ao 1º Distrito Policial de Santo André e ao Plantão de Polícia Judiciária Militar. Durante o registro, os familiares do homem que foi abordado pelos PMs apresentaram as imagens da ocorrência. Após a análise do material, o comando local decidiu pela instauração da investigação e os agentes foram conduzidos para a sede da Corregedoria.

“A Polícia Militar possui um forte sistema de controle e fiscalização para fornecer à sociedade total transparência de seus atos e não mede esforços para investigar e, se necessário, “cortar na carne”, punindo os culpados com o máximo rigor da Lei”, diz trecho da nota.