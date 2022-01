PM afasta dois policiais flagrados em serviço beijando mulheres na saída de festa em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal afastou dos serviços operacionais da corporação dois agentes que foram flagrados trocando beijos e carícias com mulheres, durante patrulhamento, na saída de uma festa em Brasília, no último dia 31.

A corporação abriu um inquérito policial militar para apurar os fatos. “Ressaltamos que a PMDF não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais”, registrou em nota.

As imagens que levaram ao afastamento dos policiais foram registradas no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), por câmeras de segurança, e divulgadas pelo portal Metrópoles, de Brasília.

No vídeo é possível observar os agentes fardados, em um primeiro momento, em frente à viatura da PM-DF. Depois eles e dirigem, acompanhados, para baixo da marquise de um prédio, onde foram flagrados os beijos.