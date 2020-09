Plenário do Supremo vai analisar ação de Aras contra compensações a magistrados do Tribunal de Justiça de SP por atividades extraordinárias Procurador-geral da República questionou resoluções do TJSP que permitem o recebimento de parcela cumulativa ao subsídio, a título de compensação por atividades extraordinárias, por membros do Poder Judiciário estadual