‘Plea bargain’ de Moro ganha apoio em massa dos chefes do Ministério Público em todo o País Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União dá aval a projeto anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública que inclui a criação do acordo penal para dar celeridade às ações judiciais com réus isolados, sem envolvimento com organizações criminosas