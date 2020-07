Plataforma de conciliação de cartões, uma nova tendência em meios de pagamentos

Para a boa gestão financeira de um estabelecimento de qualquer natureza, controlar e gerir processos de conciliação de pagamentos são essenciais para garantir que seus recebíveis em cartões estejam de acordo com as taxas contratadas e com suas vendas. E para executar bem esta tarefa, contar com uma plataforma de conciliação é imprescindível.

Os cartões de crédito, débito, vouchers e cada vez mais as e-wallets que surgem no mercado, estão presentes na rotina diária de qualquer empresa ou consumidor e são muito práticos no momento da venda. As plataformas de conciliação automatizam, consolidam e facilitam o controle de suas vendas, taxas e recebíeis, de maneira simples e automática.

Algumas empresas encontram dificuldades na conciliação e na conferência de seus recebíveis. Uma operação em cartão, por exemplo, possui variantes que afetam diretamente no resultado líquido, tais como taxas diferenciadas para operações de débito, crédito à vista, crédito parcelado, antecipações, chargebacks, e ainda se tornam mais complexas nos casos em que estas taxas também variam de acordo com a bandeira da qual o recebimento foi realizado.

Uma solução digital, certamente coopera muito nesta conferência, garantindo uma maior assertividade e confiabilidade dos números para os donos de estabelecimentos.

Acompanhar uma transação de pagamento, de ponta a ponta, ou seja, realizar a conferência em todas as etapas, desde o momento da venda até o depósito em sua conta bancária, evitará quaisquer desvios, seja transação não processada, taxas divergentes ou pagamentos não realizados corretamente.

Acompanhe algumas dicas para auxiliar na hora da escolha automatizada:

Usabilidade

Uma plataforma intuitiva e fácil de usar facilita na hora da análise e tomada de decisão

Quantidade de Operadoras

Quanto mais operadoras existirem na plataforma, mais completa será sua análise e consolidação de movimentos a serem conciliados. Lembre-se que a cada dia que passa, surgem novas formas de captura de pagamentos.

Credibilidade

O processo de conciliação não é simples. É de extrema importância que a plataforma consolide e concilie corretamente seus movimentos, caso contrário seu problema será maior ainda. Existem diversos eventos envolvidos em uma conciliação e devem ser previstos no processo, tais como: chargeback, cancelamentos, estornos, antecipações;

Acessibilidade

Escolher uma solução que esteja disponível em diversas plataformas é essencial para sua gestão. Possuir uma plataforma mobile com diversos gráficos e informações, permitirá sua consulta e gestão à distância;

Apoio ao Cliente

O suporte precisa ser rápido e eficiente, afinal ninguém quer perder dinheiro. A indisponibilidade do sistema ou a falta de suporte, pode resultar em perdas financeiras e impacto direto em seu negócio. Verifique quais as formas disponíveis de atendimento.

Informação Online – Inteligência aplicada na Gestão

Informações mais completas auxiliam na tomada de decisão quando são em tempo real. A inteligência aplicada na Gestão significa automatizar processos e rotinas complexas de forma clara e transparente, trazendo mais eficiência e agilidade ao negócio. É fundamental que a automatização seja completa, exata e em tempo real.

* Claudio Dias, formado em Matemática na FMU e Gestão Empresarial na FGV. Foi fundador da Gopay e é Cofundador na Joinkey.