Planos de saúde e a obrigatoriedade do custeio de procedimentos complementares à cirurgia bariátrica: manifesto à coerência

Aguarda julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a definição da obrigatoriedade (ou não) de custeio, pelos planos de saúde, de procedimentos plásticos complementares à cirurgia bariátrica – tema 1069.

A questão foi afetada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Significa dizer: em decorrência do número expressivo de processos com fundamento em idêntica questão de direito, há determinação para a suspensão de todas as demandas pendentes, individuais ou coletivas, que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias ou de urgência, quando presentes os requisitos.

Conforme dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é um dos problemas de saúde mais graves a serem enfrentados. Em 2018, o número de pessoas obesas era de 830 milhões. No Brasil, foi registrado um aumento de 72% nos últimos 13 anos e a previsão, nada alvissareira, é de que, até 2030, 29,7% da população adulta conviva com a obesidade.

Nesse cenário, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) destaca que o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas, com cerca de 70 mil procedimentos realizados no ano de 2020, e um crescimento anual de 5,7%.

O impacto social decorrente do tema a ser julgado pelo STJ é evidente, tanto pelos números elevados da obesidade no Brasil como pela necessidade crescente de intervenções bariátricas em pacientes obesos – o que, na maioria das vezes, acarreta deformidades decorrentes do excesso de pele.

Em muitos casos, após realizada a cirurgia bariátrica as operadoras de saúde negam sumariamente a cobertura dos procedimentos reparadores, sob a alegação de que teriam finalidade meramente estética e não estão previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inexistindo, portanto, previsão contratual.

A simples ausência dos procedimentos no rol da ANS não é suficiente para afastar a obrigatoriedade de cobertura, ao passo que a Lei nº 14.454/2022 tornou-o meramente exemplificativo.

Malgrado a resistência deletéria apresentada pelos planos de saúde, fato é que a cirurgia bariátrica e os subsequentes procedimentos reparadores inserem-se em um único contexto, qual seja, o de proporcionar tratamento integral da obesidade, de modo que sua exclusão configura prática abusiva.

É sandice sustentar que os procedimentos teriam finalidade meramente estética – trata-se de continuidade necessária ao tratamento de uma moléstia grave, por meio de cirurgias de natureza funcional ou restauradora.

O Tribunal de Justiça de São Paulo firmou o entendimento, expresso na Súmula nº 97, de que não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica.

Diante de indicação médica acerca da necessidade da realização dos procedimentos reparadores, não há falar em fins estéticos. Este vem sendo o posicionamento pacífico da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

É de se ressaltar que a determinação de suspensão das demandas que versam sobre o assunto não abrange tutelas provisórias ou de urgência. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, vem revertendo decisões de primeira instância que negaram o pedido liminar, quando constatado por meio de laudo médico – ou mesmo psicológico – que a não realização ou realização tardia dos procedimentos agrava o transtorno físico e/ou psicológico já existente.

No julgamento do STJ, espera-se que o deslinde da controvérsia seja amparado na obrigação de tratamento integral à obesidade mórbida, prevista no art. 10, da Lei nº 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde), assim como no comando descrito no art. 35 – F do referido diploma, no sentido de que a assistência à saúde deve contemplar todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

Eventual decisão a favor dos planos de saúde ferirá de morte a jurisprudência do próprio STJ, que vem decidindo pela cobertura obrigatória dos procedimentos complementares, afirmando até mesmo a configuração de dano moral decorrente de recusa indevida e injustificada à cobertura do procedimento a que a operadora esteja legal ou contratualmente obrigada.

Pior que isso: seria fazer troça de pessoas que, além de serem privadas da assistência à saúde, podem acabar desenvolvendo transtornos psicológicos por ansiedade, perda progressiva da autoestima, isolamento, dentre outros – o que não se pode tolerar.

Por todos os ângulos passíveis de análise, tem-se a conclusão peremptória de que os planos de saúde não podem negar a cobertura quando houver expressa indicação médica, pois se trata de uma etapa fundamental à recuperação integral do paciente – e nunca de mero procedimento estético ou rejuvenescedor.

Se reconhecida a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos, o STJ aplicará um mesmo entendimento aos diversos processos, garantindo segurança jurídica; e, não menos importante, dará um passo significativo no sentido de reduzir a dissonância existente entre o direito e o meio social.

*Stéfano Ribeiro Ferri, sócio-fundador do Ortiz & Ferri Advogados. Pós-graduando em Direito Corporativo pelo Ibmec. Assessor da 6.ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas