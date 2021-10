Planejamento financeiro é essencial para quem deseja cursar uma universidade americana

Assim como acontece no processo de imigração, para realizar o sonho de estudar em uma universidade no exterior é preciso fazer um minucioso planejamento financeiro pois, além do investimento no curso, é necessário também colocar na ponta do lápis todas as despesas que terá durante os quatro anos de estudos, com moradia, alimentação, transporte etc.

Nos Estados Unidos, os estados oferecem uma modalidade de subsídio chamada in state tuition na qual o valor dos cursos nas universidades locais para estudantes residentes no estado é menor que para o aluno que vem de outro estado, neste caso, chamado out of state tuition.

Os cursos nas grandes universidades como UCLA, Harvard, entre outras, passa dos US$ 50 mil anuais. Enquanto em instituições menores o valor médio gira em torno de US$ 20 mil. Esses valores são relativos ao pagamento integral e se o aluno conquistar bolsa, a quantia a ser paga pode ser ainda menor, conforme o desconto concedido.

Esses valores são para estudantes que escolhem morar no campus e despesas como dormitório, refeitório, entre outras despesas estão incluídas no preço.

Por outro lado, se o estudante decidir morar fora do campus, terá de arcar com todas essas despesas, sem contar que existe variações de valores de estado para estado. Muitos alunos escolhem alugar quarto em casa de família. Em Orlando, por exemplo, uma suíte custa em média 600 dólares. Já um apartamento pequeno não sai por menos de US$ 1,1 mil. Alguns brasileiros escolhem morar juntos e até procuram por pessoas interessadas em dividir despesas em grupos de Facebook.

Também é preciso contar os gastos com alimentação fora, se vai comprar um carro ou utilizar transporte público para se deslocar até a faculdade. É necessário fazer muito cálculo, pensar e estudar todas as possibilidades de morar fora ou morar no campus.

Muitos brasileiros optam por estudar em Community Colleges, que são instituições que oferecem cursos de dois anos para formados no ensino médio e que dão créditos estudantis (notas) que podem ser transferidos para os cursos de quatro anos das universidades e por serem mais baratos.

As Community Colleges têm algumas vantagens, como bolsas de estudos esportiva e acadêmica, e algumas oferecem um curso de inglês chamado ESL (English as a Second Language, inglês como segunda língua) para alunos estrangeiros. É uma opção boa para brasileiro que às vezes não quer gastar tanto ou ainda não está preparado para ir para uma faculdade de quatro anos e precisa aperfeiçoar o inglês, já que a Community College não exige o TOEFL.

*Caio Teixeira possui um canal no youtube com dicas para estudantes universitários youtube.com/c/CaioTeixeiraVlogs. Recentemente, concluiu a graduação na última universidade que teve passagem, conquistando diploma em Business Administration. O curso durou quatro anos