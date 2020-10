Planejamento e estratégia: como aplicar no mundo digital corporativo

Com meus mais de 40 anos de experiência na área de tecnologia, nunca vi tanta transformação como no momento em que estamos vivendo agora.

O digital já estava ocupando uma grande fatia do mercado de negócios, mas com a pandemia de coronavírus, tornou-se impossível para as empresas sobreviverem sem estar presente no mundo virtual. Foi o vírus que abriu os olhos das pessoas que o digital é um caminho sem volta.

Não adianta esperar que as coisas voltem a ser como eram antes. Isso não vai acontecer. Pelo contrário! Daqui pra frente, tudo estará em constante mudança e inovação.

Costumo dizer que o marketing digital é tão complexo quanto o corpo humano. O site de uma empresa é seu coração, o ponto de partida, essencial para o funcionamento de tudo. E as veias representam as diversas ferramentas que temos à disposição. Cada uma delas com uma função, produzindo resultados diferentes.

É preciso ter conhecimento para saber qual delas é ideal para o que se busca. Com a necessidade e a urgência do digital, trazidas pela pandemia, muitas empresas saíram no desespero, investindo sem planejamento, nem estratégia. Afinal, todo mundo acha que sabe como fazer marketing.

Basta ouvir dizer que o melhor é produzir conteúdo no Instagram, que todos os esforços vão para esse caminho, sem identificar se é a melhor ferramenta para o perfil da empresa, se é adequado para os objetivos que procura. E os resultados, muitas vezes, não aparecem.

Assim como as empresas contratam engenheiros para fazer uma obra em um prédio ou profissionais de Direito quando precisam resolver um problema jurídico, é fundamental contar com um especialista em marketing, para planejar seus investimentos na área digital.

Só um especialista sabe, exatamente, como manter a saúde do seu site, suas redes sociais, seu e-commerce e como usar melhor as opções que esse mercado coloca à disposição. E que estão inovando a todo momento.

O digital tornou-se um caminho mais rápido e eficaz para a geração de negócios. Mas é preciso ver que ele não é apenas um canal para fazer contato com clientes. Por meio da estratégia correta, é possível reforçar sua marca, avaliar a concorrência, apresentar novos produtos e serviços e, claro, aumentar o volume de negócios. Basta manter o coração pulsando e as veias trabalhando da melhor forma possível!

*Caio Cunha é Presidente da WSI Master Brasil.