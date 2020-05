Planalto omite se Bolsonaro fez exames para detectar anticorpos para covid-19

O Palácio do Planalto não quis informar se o presidente Jair Bolsonaro realizou teste sorológico para a covid-19, exame feito para verificar a presença de anticorpos da doença. O resultado poderia reforçar se ele foi ou não contaminado.

Procurado, o Planalto respondeu que “não comentará sobre o assunto”.

A pedido do Estadão, o presidente Bolsonaro entregou ao STF resultados de três exames do tipo RT-PCR, que detecta a presença do vírus. O teste é feito nos primeiros dias de sintomas da doença, quando a carga viral é mais alta. Após o sétimo dia de sintoma, o exame sorológico é usado para detectar anticorpos do vírus.