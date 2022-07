Ataque às urnas diante de embaixadores foi feito por Bolsonaro na ‘condição de chefe de Estado e não de pré-candidato’, diz PL ao TSE

O PL, que lançou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição neste domingo, 24, argumentou ao Tribunal Superior Eleitoral que a nova ofensiva do chefe do Executivo às urnas eletrônicas, durante reunião com embaixadores, tratou-se de ‘ato de governo, em agenda oficial do presidente’ e não em ‘ato de campanha’. A legenda frisou que o evento oficial do governo foi conduzido por Bolsonaro ‘na condição de Chefe de Estado e não de pré-candidato’.

As informações constam de manifestações apresentadas à corte eleitoral neste domingo, 24, no âmbito de ações em que partidos de oposição questionam a conduta de Bolsonaro de voltar a alegar, sem provas, supostas fraudes nas eleições, agora diante de representantes de diferentes Países. A nova ofensiva causou repercussão negativa e erros de inglês na apresentação de Bolsonaro ainda viraram piada nas redes sociais.

Na quinta-feira, 21, o presidente do TSE, Edson Fachin, deu cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar sobre a reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, no âmbito de três ações que questionam o encontro. Todas as partes listadas nos processos devem se pronunciar – entre elas o PL.

A indicação do partido sobre a ‘condição’ de Bolsonaro no encontro se deu em uma tentativa de alegar que a legenda não deveria estar sendo acionada pelas falas do chefe do Executivo. Um dos pedidos das ações impetradas no TSE é para que o PL seja condenado a perder o tempo de sua propaganda eleitoral na rádio e na televisão, ‘equivalente ao gasto pelo pré-candidato’.

Ao instar os envolvidos a se manifestarem sobre os questionamentos, na esfera eleitoral, à conduta de Bolsonaro, Fachin registrou que a corte eleitoral ‘reconhece no registro de candidatura a conflagração do marco temporal inicial para o ajuizamento de demanda eleitoral apta para a aferição de eventual ato de abuso de poder de autoridade ou em razão do uso indevido dos meios de comunicação’.

Em outro trecho das defesas apresentadas ao TSE, o PL argumentou que o objeto dos questionamentos, as declarações de Bolsonaro, estão ‘fora do escopo de controle judicial, dado seu caráter eminentemente político e cuja discricionariedade está afeta ao chefe do Executivo, como executor de atos de governo próprios a um Estado Soberano’.