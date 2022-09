Kassio é sorteado relator de pedido do PL de Bolsonaro para suspender norma do CNJ que proibiu juízes de atacarem urnas eletrônicas

O PL, que patrocina a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, acionou o Supremo Tribunal federal em uma tentativa de derrubar o provimento do Conselho Nacional de Justiça que proibiu magistrados de fazerem manifestações ‘que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral ou que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições’.

O caso foi distribuído para o gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Caberá a ele decidir sobre o pedido do PL de ‘urgente suspensão’ da norma do CNJ, assinada pelo ministro Luís Felipe Salomão.

Ao contestar a norma, o PL argumentou que o CNJ ‘extrapolou o limite de sua atuação administrativa-regulamentadora’, ‘usurpando’ competência legislativa do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Além disso, a legenda sustentou que o ato normativo ‘limita a livre manifestação do pensamento, a postura e as condutas que devem ser adotadas pela magistratura’ e configura ‘censura prévia’.

O provimento questionado pelo PL foi editado no dia 2 de setembro, ressaltando que os magistrados ‘devem adotar postura especialmente voltada a estimular a confiança social acerca da idoneidade e credibilidade do processo eleitoral brasileiro e da fundamentalidade das instituições judiciárias’.

O texto destaca que o atual cenário político-democrático ‘exige pleno alinhamento e união de esforços na construção de um ambiente pacífico e saudável’, além de frisar que a ‘produção e difusão de informações falsas ou fraudulentas representam risco concreto a bens essenciais à sociedade e afetam de forma negativa a credibilidade do processo eleitoral, corroendo a capacidade de o eleitorado exercer seu direito de voto de forma consciente e informada’.

“A manifestação de pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais do magistrado, mas a integridade de sua conduta, inclusive fora do âmbito estritamente jurisdicional, contribui para uma fundada confiança da sociedade na judicatura, o que impõe ao juiz restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral”, diz ainda o texto.