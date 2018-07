O Pixuleco gigante também vai para a Paulista. O boneco de 13 metros de altura, vestido com roupa de presidiário e com ‘cara’ de Lula, será levado para a conhecida avenida de São Paulo por manifestantes do Movimento NasRuas no próximo dia 24, quando o ex-presidente vai ser julgado pelo Tribunal da Lava Jato.

O NasRuas informou, em nota divulgada nesta quarta-feira, 17, que o ato será realizado ’em apoio à condenação e prisão de Lula’.

O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e seis meses de prisão no processo do triplex do Guarujá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

No próximo dia 24, o Tribunal da Lava Jato (Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, TRF-4) vai julgar o recurso de Lula, que nega ser proprietário do imóvel do litoral paulista e nega ter recebido propinas da empreiteira OAS.

Manifestantes que apóiam o petista programam atos em Porto Alegre, onde fica a sede da Corte federal, e em outras cidades por várias regiões do País.

Manifestantes que pedem ‘Lula na cadeia’ também vão às ruas. Na Paulista, a concentração do Nas Ruas será em frente o MASP, a partir das 10 hs e ‘com a presença confirmada do Pixuleco de 13 metros’.

O julgamento no Tribunal da Lava Jato terá início às 8h30.

“Acreditamos que o ato servirá para apoiar o TRF-4 no aumento da pena de Lula, mas caso o resultado seja diferente, até com uma possível abssolvição, sabemos que a população se juntará em peso para mostrar nossa indignação”, diz a nota do NasRuas.

O ato será conjunto entre NasRuas e MBL.