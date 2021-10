Pix, Open Banking e Open Data: qual o futuro da experiência financeira do brasileiro?

Em novembro, o Pix completa um ano. O serviço lançado pelo Banco Central, desde então, tornou-se um fenômeno no dia a dia dos brasileiros, seja para a transferência de dinheiro entre conhecidos ou para transações entre consumidor e estabelecimento comercial. Essa transformação, pensando no histórico de adoção de novas tecnologias no Brasil, podemos dizer que aconteceu do dia para a noite. Ela tem alguns elementos-chave que dão mais força a algumas tendências que foram iniciadas lá atrás com o cartão de crédito/débito e o internet-banking: a desmaterialização do dinheiro e a democratização dos serviços financeiros.

Mas, primeiro, por que o Pix foi adotado com tanta agilidade pelas pessoas? Porque ele foi o passo além das últimas tecnologias de pagamento, como aproximação de cartões, celulares ou smartwatches. A ferramenta oferece rapidez, com pagamentos instantâneos; flexibilidade, dando liberdade de uso para transferência com pessoas físicas e jurídicas; e praticidade, podendo ser realizado direto pelo smartphone — algo que, além de conveniente, é mais seguro durante a pandemia. E, claro, não há taxa alguma. A partir desse precedente, o Brasil começa a implementar em maior escala o que já vem sendo praticado em mercados mais desenvolvidos. Os serviços financeiros passaram a estar “embarcados” em situações cotidianas, o que, além de mudar a dinâmica no dia a dia das pessoas, dá cada vez mais transparência à instituição financeira ou até mesmo ao serviço prestado.

A partir da porteira aberta pelo Pix, nesse ritmo de maior transparência e competitividade, o Banco Central preparou outra mudança que deve transformar a rotina financeira de pessoas e empresas. O Open Banking, sistema de compartilhamento de dados e histórico bancário, é uma das promessas que propõem melhorar o ambiente de empréstimos e serviços oferecidos aos clientes — os que autorizam o uso de suas informações. A ideia é alinhada com outra tendência de tecnologia, marketing e atendimento ao consumidor que é aplicada em diversos setores, que é a hipercustomização de serviços. Por meio da coleta e uso inteligente de dados, prestadores de serviço conseguem entender melhor o consumidor e, assim, atender de forma personalizada suas demandas e desejos.

Esses são os primeiros passos para, em 2022, começar a implementação do Open Data, de forma que essa personalização seja extrapolada para outros setores, junto à democratização dos bancos digitais.

Essas tendências de compartilhamento de informações, razoavelmente, são questionadas pelo público, que teme que seus dados pessoais possam ser manipulados de forma indevida. Cabe lembrar que o usuário estará coberto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), podendo optar ou não pelo compartilhamento de suas informações. Dessa forma, as pessoas terão conhecimento da forma com a qual são utilizados e com quem poderiam ser compartilhados. Com esses requerimentos legais, além do uso ético de dados e compliance implementado nas empresas que operam no Brasil, o que se espera é que a transformação digital que vem tomando forma nos serviços financeiros — e outros setores — chegue para gerar maior competitividade entre instituições financeiras, beneficiando o público. De toda forma, é necessário observar como o Brasil irá regulamentar e implementar mecanismos legais para orientar e fiscalizar as formas de uso destes novos sistemas.

E quais tecnologias do futuro devem transformar os métodos de pagamento do brasileiro? Uma que já está na boca das pessoas há algum tempo, mas que ainda é usada como ferramenta de investimento, é a criptomoeda. Ela tem potencial para se tornar uma forma de pagamento em breve, mas a tecnologia ainda tem barreiras significativas pela frente. Algumas delas são a variação brusca de valor, fiscalização, tributação, além de controle para evitar atividades ilícitas e evasão de divisas. Apesar de algumas regiões estarem ensaiando sua implementação no cotidiano, estes ainda são desafios globais no que se refere ao uso massivo das criptomoedas.

O Blockchain é outra possibilidade. Pode, inclusive, ir além do uso monetário. Essa é uma tecnologia de registro que impossibilita a realização de “gasto duplo”, ou seja, impede o mesmo ativo de ser enviado para dois endereços diferentes. Com essa funcionalidade, o Blockchain vem tendo sua estrada pavimentada, e nela poderão trafegar diversos use-cases, não somente as criptomoedas. Podemos ver grandes aplicações para o setor logístico, cadeia de supply chain, todas as formas de gestão e validação de contratos. Este sistema pode, inclusive, beneficiar os dados de Open Banking e Open Data.

As possibilidades de transformação que a tecnologia traz para o público e empresas são infinitas e, com aplicação focada em melhorar experiências e com uso ético de dados, o nosso ritmo de desenvolvimento de mercado e satisfação das pessoas deve aumentar ainda mais rápido — o que, décadas atrás, aconteceria a passos de formiga. Com a digitalização acelerada que o Brasil passou desde o início da pandemia, e com a aplicação de novas tecnologias, podemos esperar que os brasileiros tenham jornadas mais eficientes e serviços que estarão cada vez mais preparados para atendê-los de forma personalizada.

*Cristiane Reamo, diretor técnico da Globant