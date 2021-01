PGR pede ao presidente do STJ reconsideração de habeas preventivo que livrou de buscas mulher de Arthur Virgílio

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar reverter a decisão liminar do presidente da Corte, ministro Humberto Martins, que durante o plantão judiciário suspendeu a decretação de medidas cautelares contra o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), e a mulher dele, Elisabeth Valeiko do Carmo Ribeiro, no âmbito da investigação de suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Fundo Manaus Solidário. O tucano não é investigado.

O pedido de reconsideração, assinado pela subprocuradora Lindôra Araújo, foi encaminhado nesta quinta-feira-feira, 7, ao gabinete da Presidência. Ao STJ, ela afirma que a apuração completa depende da colheita de elementos de provas complementares, ‘especialmente os obtidos por meio da decretação de medidas cautelares como a de busca e apreensão’.

“É notório que envolvidos em crimes dessa natureza acautelam provas documentais importantes e extremamente voláteis em suas residências, locais de trabalho e escritórios particulares, seja de forma explícita, seja de maneira cifrada, em meio físico ou eletrônico, cujo acesso é essencial numa investigação dessa natureza”, argumenta. “A continuidade das investigações, com a possibilidade de decretação de novas medidas cautelares, é medida que se impõe, sob pena de se colocar em risco à efetividade da persecução penal”, acrescenta.

A subprocuradora alega ainda que o caso conta com uma ‘robusta investigação’, que envolve ainda a filha da ex-primeira dama de Manaus, Paola Valeiko Molina, e o marido dela, Igor Gomes Ferreira, e que já foram identificadas movimentações suspeitas na ordem de quase R$ 7 milhões.

O habeas corpus preventivo do ministro Humberto Martins atendeu a um pedido da defesa de Elisabeth e vale até que o relator do caso volte ao trabalho e analise a matéria.

Os advogados da ex-primeira-dama argumentam que, em mais de um ano, o Ministério Público não encontrou indícios mínimos dos crimes e que a investigação tem sido usada politicamente contra o tucano. Ainda no pedido, expuseram a hipótese de que os promotores estivessem aguardando o fim do mandato de Arthur Virgílio para pedir autorização de buscas no endereço residencial do casal – uma estratégia para burlar a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para decretar a medida em razão do foro por prerrogativa de função, alegam.

Na manifestação ao STJ, a Procuradoria rebateu a tese da defesa. “As dúvidas sobre a possibilidade de uma busca e apreensão no questionado endereço não subsistem mais, pois Arthur Virgílio, que, repita-se, não é investigado, não exerce mais o cargo de Prefeito Municipal, afastando-se, por conseguinte, qualquer questionamento sobre o foro competente para a decretação de uma medida cautelar de busca nesta hipótese”, diz a PGR.