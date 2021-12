PGR diz que ‘indícios da prática de ilícitos’ impedem arquivamento de investigação contra Bolsonaro por fake news sobre urna

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu sinal verde para a continuidade da investigação sobre os ataques e as notícias falsas reproduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a respeito das urnas eletrônicas em transmissão ao vivo no dia 29 de julho.

Documento Leia o parecer da PGR PDF

Leia Também PF propõe que Bolsonaro seja investigado no inquérito das milícias digitais por promover desinformação em live sobre urna eletrônica

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a subprocuradora-geral Lindôra Araújo disse ser contra um pedido do presidente para encerrar o caso. Ela afirma que é ‘prematuro’ trancar a apuração.

“O trancamento de inquérito criminal antes da conclusão das investigações é medida excepcional, somente admitida quando constatáveis, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de autoria e materialidade”, afirma Lindôra.

A subprocuradora diz ainda que há ‘indícios da prática de ilícitos que desautorizam o arquivamento’. Em sua avaliação, há aparente conexão entre a conduta de Bolsonaro e os mesmos mecanismos de propagação de fake news usados por grupos investigados no chamado inquérito das milícias digitais – o mesmo que pegou o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB).

O presidente entrou com recurso contra a investigação alegando o ministro Alexandre de Moraes, definido relator, não teria prioridade para conduzir o caso. Também argumenta que as ‘observações e críticas’ foram feitas no ‘espaço lícito do exercício da liberdade de expressão’.

A Polícia Federal concluiu que Bolsonaro agiu deliberadamente para promover desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. A delegada federal Denisse Dias Rosas, responsável pela investigação, sugere que o presidente seja investigado no inquérito das milícias digitais.