PGR diz ao Supremo que abriu ‘apuração preliminar’ sobre reunião de Bolsonaro com embaixadores

A Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 24, que instaurou notícia de fato, uma espécie de apuração preliminar, sobre a reunião com mais de 70 embaixadores na qual o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques contra as urnas eletrônicas. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, defendeu que a Corte máxima arquive um pedido de investigação feito por parlamentares da oposição, sob a alegação de que o Ministério Público Federal já apura o caso.

Lindôra diz que a notícia de fato autuada pela PGR é anterior à notícia-crime levada ao STF pelos deputados Alencar Santana (PT-SP), Reginaldo Lopes (PT-MG), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Renildo Calheiros (PCdoB-PE), Joênia Wapichana (Rede-RR), Wolney Queiroz (PDT-PE), Bira do Pindaré (PSB-MA), Bacelar (PV-BA) e Afonso Florence (PT-SP). Diz ainda que inclusive conta com ‘diligência recentemente realizada’ pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria.

“Nesse contexto, o processamento simultâneo do referido procedimento de Notícia de Fato Criminal na PGR e da presente Petição acaba por violar o princípio do ne bis in idem – conhecido no direito norte-americano como double jeopardy –, que, segundo a doutrina, “impede que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação”, registrou Lindôra na manifestação assinada às 13h desta quarta-feira, 24.

A vice-PGR defende que a apuração preliminar seja mantida somente sob alçada do Ministério Público Federal. Caso o pedido principal não seja atendido, Lindôra requer que as diligências sejam concentradas na petição em questão. O argumento da vice-PGR é o de que, na ‘atual fase embrionária de representação, a averiguação preliminar dos fatos deve ocorrer em sede de notícia de fato criminal na PGR ou em Petição perante o STF, evitando-se a instauração prematura de inquérito’.

Caberá a ministra Rosa Weber, relatora da petição, decidir sobre seu futuro.

A apuração preliminar citada por Lindôra foi aberta no dia 20 de julho. “Após a referida reunião, sobrevieram manifestações públicas e políticas acerca de supostos delitos que teriam sido cometidos pelo Presidente da República em razão de discurso proferido no mencionado evento”, registra o documento de autuação da apuração.

A diligência mencionada pela vice-procuradora-geral foi a ‘extração do conteúdo’ de vídeo oficial da reunião, ‘com integridade e preservação de seu conteúdo original, esclarecendo, ainda, se o evento foi aberto ao público, televisionado e ao vivo’. Tal relatório foi elaborado no dia 26 de julho.

