PGR defende avanço das investigações contra Eunício e Alfredo Manifestações do vice-procurador-geral ao Supremo se opõem ao pedido de arquivamento dos inquéritos feito pelas defesas do ex-senador e do ex-deputado e destacam que a 'interrupção prematura das investigações (sobre supostos pagamentos de vantagens indevidas) impedirá o exaurimento da hipótese investigativa em exame'