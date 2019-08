PGR cria força-tarefa para apurar crimes financeiros envolvendo o Postalis

A Procuradoria-Geral da República (PGR) criou nesta segunda-feira, 12, uma força-tarefa para apurar crimes financeiros contra o Fundo de Pensão dos Correios, Postalis.

A nova força-tarefa também investigará lavagem de capitais e outros crimes relacionados.

Com duração de um ano, a ‘Força-Tarefa Postalis’ terá a procuradora da República Marina Selos Ferreira como coordenadora.

Além dela, integram a força-tarefa os procuradores da República Mirella de Carvalho Aguiar e Frederico Siqueira Ferreira.

Postalis já foi alvo de esquemas

Em fevereiro, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Pausare para atingir um esquema de desvio de recursos previdenciários do fundo. Foram aproximadamente 100 mandados judiciais em três Estados e no Distrito Federal.

Dessa vez em abril, outra operação da PF, a Rizoma, desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro, mirou suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores do Postalis e do Serpro, empresa pública de tecnologia da informação.

Em julho, procuradores da força-tarefa Greenfield denunciaram 12 investigados por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2011 durante a operação de aquisição, pelo Postalis, de títulos imobiliários, informou a Procuradoria.

COM A PALAVRA, O POSTALIS

