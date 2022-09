PGR volta a contestar compartilhamento de provas das milícias digitais com investigação sobre empresários bolsonaristas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) voltou a se opor nesta terça-feira, 20, ao compartilhamento das provas colhidas no chamado inquérito das milícias digitais com a investigação sobre empresários bolsonaristas que trocaram mensagens golpistas.

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo reiterou que é contra a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “sem os prévios conhecimento e manifestação do órgão ministerial”.

A primeira manifestação da PGR questionando o intercâmbio das provas foi enviada na semana passada. Lindôra disse que não vê conexão suficiente entre as investigações capaz de justificar a decisão. Ela pediu que Moraes revisse a ordem ou enviasse o tema para julgamento no plenário do STF. O ministro ainda não se manifestou.

O inquérito das milícias digitais investiga a atuação de grupos organizados na internet para espalhar ataques contra as instituições democráticas. Já a investigação sobre os empresários bolsonaristas foi aberta depois que o portal Metrópoles revelou que eles conversaram, em grupo privado no WhatsApp, a respeito de um golpe de Estado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sair vitorioso das urnas.

Ao determinar o compartilhamento de provas, Moraes disse que a relação entre as investigações está “largamente demonstrada”. Para a PGR, no entanto, o “acervo informativo dos dois procedimentos não evidencia a existência de conexão”.

“A capacidade econômica em abstrato não pode justificar, por si só, uma propensão a financiamento de crimes. Ainda mais quando não há elementos mínimos que indiquem qualquer tipo de atividade delitiva nesse sentido”, criticou Lindôra.

A Procuradoria já pediu o arquivamento da investigação sobre os empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL). O órgão afirma que não havia elementos suficientes para deflagrar a operação que apreendeu celulares, quebrou sigilos fiscal e de mensagem e bloqueou acesso a contas bancárias e a perfis nas redes sociais. Ao dar sinal verde para a operação, Moraes disse ver risco de financiamento de manifestações antidemocráticas no feriado do 7 de Setembro. Para a PGR, as medidas foram “desproporcionais” e caracterizam “constrangimento ilegal”, o que em sua avaliação compromete as provas levantadas até o momento e impõe o arquivamento do caso.