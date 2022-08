PGR pede a Alexandre que compartilhe investigação sobre empresários bolsonaristas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), compartilhe a íntegra da investigação contra os empresários bolsonaristas que foram alvo de buscas nesta semana.

A manifestação enviada ao STF é assinada pela a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo.

A operação contra os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) reacendeu a crise entre Moraes e a PGR. O órgão veio a público expor que não sabia das buscas, sinalizando que foi escanteado pelo ministro. Moraes, por sua vez, diz que seguiu os procedimentos rotineiros de intimação e encaminhou uma cópia da decisão.

A apuração está sob sigilo. A decisão que autorizou as buscas também não veio a público. Por isso, não se sabe exatamente os fundamentos usados por Moraes ao atender o pedido da Polícia Federal (PF) e deflagrar a operação. Investigadores ouvidos pelo Estadão avaliam que a ofensiva pode inibir financiamento de “atos golpistas” no 7 de Setembro.

Ao todo, oito empresários tiveram celulares apreendidos, perfis nas redes sociais suspensos e sigilos bancário e de mensagem quebrados. As medidas foram decretadas depois que a coluna do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, divulgou que o grupo conversou abertamente em um grupo de WhatsApp sobre um golpe de Estado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer as eleições.