PGFN diz que ICMS integra os créditos de PIS e Cofins no regime não cumulativo

Desde que se iniciou o julgamento da então denominada a “tese do século” – exclusão do ICMS das bases das Contribuições destinadas ao PIS e à COFINS –, diversas foram as discussões sobre a própria questão do mérito e, principalmente, acerca de como os contribuintes deveriam proceder aos cálculos e mensuração dos créditos decorrentes do julgamento proferido pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 574.706/PR.

Mesmo depois de consolidado o entendimento de que o ICMS a ser considerado para o cômputo do crédito a ser recuperado e desonerado pelos contribuintes é o destacado no documento fiscal, a Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Parecer COSIT nº 10, de 1º de julho de 2021, defendeu que, na apuração dos créditos do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, o ICMS destacado na nota fiscal de aquisição deveria ser excluído da base de cálculo, quando da apuração dos créditos a serem abatidos na apuração de tais Contribuições.

Assim, a RFB acabou por restringir o direito ao crédito de PIS e COFINS dos contribuintes enquadrados no regime da não-cumulatividade, sustentando que o valor do ICMS destacado no documento fiscal de entrada deve ser excluído da base dos créditos das Contribuições Sociais, por não compor o preço da mercadoria. Contudo, a sistemática de crédito aplicada ao ICMS e ao PIS e à COFINS são distintas, sendo que para as Contribuições deve ser considerado o total da despesa incorrida para fins de creditamento, e não o que intenta a RFB.

Isso porque o direito aos créditos de PIS e COFINS foi determinado pelo legislador por meio da consagração de que estes decorrem da diferença entre a alíquota aplicada sobre as vendas e a alíquota aplicada sobres as aquisições, por meio do método subtrativo indireto, o qual permite crédito fiscal apurado pela aplicação de alíquota sobre custos e despesas (compras) determinados na lei.

Em contrapartida, na sistemática de créditos de ICMS, a legislação definiu que o crédito corresponde ao valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição.

Dessa maneira, para a quantificação dos créditos de PIS e COFINS passíveis de recuperação em sua escrita fiscal, o contribuinte optante pela não cumulatividade deverá calcular o seu crédito a partir de metodologia de análise da base, ou seja, do total da despesa e dos custos incorridos; como o ICMS integra o custo dos produtos, deve este ser computado na apuração dos créditos das citadas Contribuições.

Foi exatamente nessa premissa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em 24 de setembro de 2021, emitiu o Parecer 14483-2021, exarando seu entendimento de que não é possível excluir o ICMS do cálculo dos créditos de PIS e COFINS.

Segundo a própria PGFN, não é admissível, apenas considerando a discussão do mérito e do julgamento proferido pelo STF quando da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, que os contribuintes devam calcular seus créditos observando o ICMS apurado nas operações de entrada, “vez que a questão não foi e nem poderia ter sido discutida nos autos”.

O posicionamento acertado da PGFN no Parecer 14483-2021 traz, inequivocadamente, maior segurança aos contribuintes que estavam receosos em considerar em suas apurações de créditos de PIS e COFINS os valores do ICMS destacados em seus documentos fiscais de aquisição de mercadorias.

*Ligia Prado Rosolém, advogada do Balera, Berbel e Mitne Advogados