PF vê tentativa de obstrução do governador do Acre, que decretou ponto facultativo em dia de operação, e de assessores que esconderam celular; veja vídeo

Câmeras de segurança de um hotel em Cruzeiro do Sul, município a 636 quilômetros de Rio Branco, no Acre, mostram o momento em que assessores do governador do Estado, Gladson Cameli (PP), escondem um celular para evitar que ele fosse apreendido durante buscas feitas pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Ptolomeu. A equipe estava na cidade para acompanhar o governador em agenda.

Leia Também Relatório do Coaf que colocou governador do Acre na mira da Polícia Federal alertou para R$ 828 milhões em movimentações suspeitas

Uma das funcionárias flagradas na gravação é Rosângela Gama, a chefe de gabinete de Cameli, que foi presa na segunda etapa ostensiva da investigação, no último dia 16, justamente pela tentativa de obstrução do trabalho da PF. Ela também está afastada da função por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O vídeo mostra o celular passando pelas mãos de cinco pessoas até ser levado para fora do hotel. Assista:

Essa pode não ter sido a única tentativa de dificultar o trabalho da Polícia Federal. Os investigadores desconfiam que o governador tenha agido para prejudicar a Operação Dose de Valores, que foi aberta em junho do ano passado e acabou arrastando Cameli para o centro das suspeitas de irregularidades apuradas na Operação Ptolomeu. A suspeita é que a ação tenha sido vazada, o que teria permitido ao Executivo decretar ponto facultativo justamente no dia em que a PF cumpriria mandados de busca e apreensão. Na ocasião, a justificativa da medida foi a redução da circulação em razão da pandemia, mas onze dias depois o governo autorizou a reabertura do comércio.

“O ponto facultativo trouxe prejuízos reais à investigação, vez que muitos dos locais de buscas estavam fechados e sem a presença de servidores para auxiliar os policiais na identificação e separação de documentos”, escreveu a Polícia Federal em documento enviado ao STJ.”Tais circunstâncias permitem cogitar que a determinação de ponto facultativo tivesse o objetivo real de prejudicar as investigações.”

A investigação da Operação Ptolomeu mira indícios de um suposto esquema de propinas em troca do direcionamento de licitações, contratações superfaturadas e a confirmação de recebimento de mercadorias não entregues e de serviços não prestados na área da Saúde e em obras públicas. Após ter acesso ao vídeo, a PF também abriu um inquérito específico para apurar se os assessores cometeram crime de obstrução de investigação de organização criminosa.

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR

A reportagem entrou em contato com a assessoria do governador, por e-mail e telefone, e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.