PF vê desvio de verbas da saúde de Juazeiro do Norte para campanha do filho do prefeito

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e da Justiça Eleitoral, deflagrou nesta quinta, 20, a Operação Gramham Bell – segunda fase da Operação Voto Livre, que apura denúncia de desvio de dinheiro da área da saúde e ‘coação grave’ sobre servidores públicos para votarem e participarem ativamente na campanha do deputado federal eleito Pedro Bezerra (PTB/CE), filho do prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra.

Os investigadores suspeitam que Bezerra foi eleito com ‘uso ilegal de recursos públicos da área da saúde’ e também por meio de intimidação de funcionários da prefeitura para que votassem nele. O petebista teve 119.030 votos, passaporte para a Câmara dos Deputados.

Juazeiro do Norte, com 270 mil habitantes, fica na região do Cariri, a quase 500 quilômetros da capital Fortaleza.

Segundo a Controladoria, o objetivo da Graham Bell é ‘desarticular organização criminosa responsável por desvios de recursos federais da saúde para financiar a campanha eleitoral no município de Juazeiro do Norte (CE)’.

“A investigação apura a atuação do filho do atual prefeito do município no grupo criminoso”, informou a Controladoria.

Um efetivo de 78 policiais federais e oito auditores da Controladoria cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Viçosa do Ceará e em Fortaleza.

As buscas, expedidas pela Justiça Eleitoral, foram realizadas na sede da prefeitura de Juazeiro do Norte, na secretaria municipal do Meio-Ambiente, na residência de secretários municipais, de empresários, funcionários públicos, empresas e fundações.

Segundo a PF, ‘os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes eleitorais e de desvio de verbas públicas’.

Por meio da análise de dados extraídos dos telefones e computadores apreendidos na primeira fase, a Operação Voto Livre, ‘comprovou-se a prática de vários crimes eleitorais, entre eles desvio de verbas públicas para caixa 2 e outros conexos, para garantir a eleição do candidato’.

A Operação Graham Bell é resultado de análises em material apreendido na Operação Voto Livre, deflagrada no dia 6 de outubro pela PF, no Ceará, contra esquema de compra de votos e ‘uso indevido da máquina pública’.

Segundo a investigação, o desvio de recursos públicos ‘se concretizava mediante pagamentos a empresas contratadas pela prefeitura de Juazeiro do Norte’.

Também é alvo de apuração o suposto uso de ‘laranjas’ no quadro societário de diversas empresas que possuem contratos com a prefeitura ou de empresas que mantêm contratos com subcontratadas, numa triangulação nas relações comerciais.



COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

A reportagem fez contato por email com a prefeitura de Juazeiro do Norte. O espaço está aberto para manifestação da administração Arnon Bezerra e de seu filho, o deputado federal eleito pelo PTB, Pedro Bezerra.