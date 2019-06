PF torra seis toneladas de drogas em Brasília

A Polícia Federal incinerou, entre a quarta-feira, 12, e esta sexta, 14, seis toneladas de drogas apreendidas por meio de grandes operações deflagradas no final de 2018 e início de 2019.

A grande queima de drogas foi realizada sob forte esquema de segurança, acompanhada pelo superintendente regional da PF no Distrito Federal, delegado Márcio Nunes, pelo Diretor de Combate ao Crime Organizado da PF Hugo de Barros, procuradores do Ministério Público do DF e Territórios e da Vigilância Sanitária.