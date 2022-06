PF busca terceiro suspeito pelo assassinato de Bruno e Dom

A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira, 17, que busca um terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Leia Também PF confirma que restos mortais encontrados na Amazônia são de Dom Phillips

Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Estado. O nome do suspeito é Jeferson da Silva Lima, conhecido Pelado da Dinha, que até o momento não foi encontrado. Ele é considerado foragido.

Em comunicado emitido nesta noite, a PF pede que se a população da região entre em contato com as autoridades imediatamente se tiver informações que possam ajudar a localizá-lo. “A PF e a PC (Polícia Civil) continuam envidando esforços na localização e prisão do elemento foragido”, diz o texto.

Mais cedo, os investigadores informaram que os assassinos agiram sozinhos e que o crime não teve um mandante. O envolvimento de facções criminosas também foi descartado.

Até o momento, estão presos Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Os policiais federais desconfiam, no entanto, que mais pessoas tenham participado do assassinato.

A PF aguarda ainda o resultado da perícia nos restos mortais apontados por Pelado como sendo de Bruno e Dom. Ele guiou as equipes de busca na última quarta-feira, 15, até o local onde teria enterrado os corpos, a cerca de três quilômetros da margem do rio Itaguaí. O Instituto Nacional de Criminalística de Brasília, responsável pelos exames, confirmou a identidade do repórter. Os testes, no entanto, ainda não foram concluídos. Falta a identificação de Bruno e outros exames que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.