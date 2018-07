PF tem novo chefe em Santos

A Polícia Federal tem um novo chefe em Santos, no litoral paulista. É o delegado Gilberto Antônio de Castro Júnior, 43 anos, atualmente na PF de São Sebastião.

A chefia era ocupada pelo delegado Júlio César Baida Filho, que foi transferido para o Rio, em dezembro.

O desafio de Castro Júnior é comandar uma unidade estratégica da corporação. A Delegacia da PF em Santos tem sob sua jurisdição o Porto do Santos, o maior do País, por onde transitam organizações do tráfico internacional de drogas.

Castro Júnior ingressou na PF em 2003. Ele passou por alguns dos setores mais importantes da corporação, como nas unidades de Ponta Porã (MS), Curitiba e também no Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica, o maior do País.

Depois, em 2014, assumiu o comando da PF em São Sebastião, no litoral Norte paulista.

Em novembro, Castro Júnior comandou a Operação Torniquete contra supostas irregularidades envolvendo políticos e administradores públicos de São Sebastião durante as duas gestões do ex-prefeito Ernane Primazzi (PSC), que exerceu mandatos entre 2009 a 2016. A investigação mirou desvios de verbas federais destinadas à saúde e obras públicas.