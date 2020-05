PF se une à mítica Scotland Yard, faz buscas em Londres e mira deputado do Amapá por propinas de US$ 5 milhões

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14, com o apoio da Procuradoria Regional da República da 1.ª Região (MPF) e da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres, a Operação Sem Fronteiras, que apura corrupção transnacional envolvendo empresa multinacional do ramo de mineração e um deputado estadual do Amapá.

Foram cumpridos dois Mandados de Busca e Apreensão em Londres, no Reino Unido, pela Scotland Yard, com o apoio da Adidância da Polícia Federal em Londres.

A investigação é desdobramento da Operação Caminho do Ferro, deflagrada em março de 2016 para apurar suposto pagamento de US$ 5 milhões à título de propina para parlamentar estadual. O valor teria sido pago por empresários ligados à mineradora multinacional em troca da anuência da Assembleia Legislativa do Amapá para a transferência da concessão da Estrada de Ferro do Amapá (EFA) para a referida empresa.

Nesta fase da investigação, a Polícia Federal visa colher novos elementos de provas para apurar a participação do denominado núcleo internacional, o qual é composto por empresários e consultores internacionais, que residem no Reino Unido, e teriam envolvimento com a empresa estrangeira e os fatos investigados.

Para que a deflagração desta operação fosse possível, a Polícia Federal formulou, via cooperação jurídica internacional, pedidos de medidas investigativas e judiciais ao Reino Unido, embasando-se em Acordo de Cooperação existente entre os dois países.

O nome da operação, Sem Fronteiras, é uma referência ao fato da atuação investigativa da Polícia Federal poder ser realizada em outros países, não existindo barreiras para o combate à criminalidade transnacional.