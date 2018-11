PF revela a sesmaria de Alagoas e prende 3 por desvios de R$ 10 mi Operação Sesmaria Alagoana, deflagrada nesta terça, 27, se espalha por 14 municípios alagoanos onde uma empresa era beneficiária de contratos fraudados com as prefeituras; esquema compreendia saques na boca do caixa e distribuição de propinas a agentes públicos