PF realiza fiscalização de carregamentos de madeira no Porto de Manaus

Nesta sexta-feira, 11, foi deflagrada operação de fiscalização de carregamentos de madeira, no porto de Manaus. A ação é resultado do projeto Madeira de Lei, que visa colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso oferecido a policiais estrangeiros. Identificar possíveis fraudes no carregamento, a partir da análise das espécies, dos volumes e das informações constantes na documentação da madeira fizeram parte da formação.

Participaram da última etapa cerca de 30 policiais federais, agentes do Ibama e representantes da Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Portugal e Rússia. Um professor convidado da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, responsável por desenvolver um software, também esteve entre os convidados.

O sistema construído pelo docente é capaz de identificar a espécie da árvore com uma foto de um pedaço da madeira feita por um celular. De acordo com a PF, o software evita um dos tipos de fraudes mais comuns no tráfico de madeira ilegal.

A operação é última etapa do curso oferecido a policiais alfandegários da América Latina, Europa e EUA de fiscalização de madeira, que aconteceu, entre os dias 7 a 11 de fevereiro, no Centro de Integração e Aperfeiçoamento em Polícia Ambiental – Ciapa, base da polícia federal na floresta amazônica.

Após o término do curso, segundo a PF, o Projeto Madeira de Lei segue com a integração policial no combate ao tráfico internacional de madeira. O Projeto Madeira legal conta com o apoio da EL PAcCTO Europa-Latino América – Programa de Assistência Contra o Crime Transnacional Organizado.