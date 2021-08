PF procura nove por fraudes bilionárias em pirâmide financeira de criptomoedas no Rio Operação Kryptos faz ainda buscas em 15 endereços nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal; investigação aponta que empresa sediada na região dos Lagos seria responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras vinculado à especulação no mercado de criptomoedas