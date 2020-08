PF procura 27 em seis Estados para evitar expansão do PCC no Rio Operação Expurgo busca desmantelar rede criminosa estruturada e organizada com base na hierarquia e disciplina, regidas por ‘Estatuto’ e ‘Dicionário Disciplinar’ próprios, que tentava expandir atuação no Rio, até contando com aproximação e parceria de outras facções já atuantes no Estado