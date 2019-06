PF prende superintendente e ex-do DNIT no Amapá por propina

A Polícia Federal prendeu nesta quinta, 27, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Amapá, Odnaldo de Jesus Oliveira, e o ex, Fábio Vilarinho, por suspeita de ligação com esquema de corrupção. A investigação diz que os mandatários do DNIT cobravam propina equivalente a 3% e até 5% do valor das faturas de obras contratadas junto a empreiteiras em troca do adiantamento dos pagamentos.

A PF suspeita, ainda, que era cobrada propina de 1% sobre o valor global das faturas pela emissão de atestados de regularidade de obras mesmo aquelas que ainda não tinham sido fiscalizadas.

Odnaldo, Vilarinho e servidores do DNIT deverão ser indiciados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O superintendente e o ex estão presos em regime preventivo – sem data para serem soltos.

A pedido da PF e da Procuradoria da República em Macapá, a Justiça decretou o bloqueio de R$ 22 milhões de todos os investigados.

Agentes federais fizeram buscas em sete endereços na capital.

Os investigadores informam que o esquema instalado no DNIT/Amapá operava desde 2015.

COM A PALAVRA, O DNIT

A reportagem fez contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá. O espaço está aberto para manifestação.