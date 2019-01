PF prende russo no aeroporto com cocaína em latas de frutas em calda

A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ações distintas entre sábado, 5, e domingo, 6, dois passageiros tentando embarcar com drogas. Em um caso, os agentes foram acionados ante suspeita de droga na mala despachada de um passageiro, que embarcaria em um voo com destino a Hanói, no Vietnã. O responsável pela mala, um brasileiro de 23 anos, foi conduzido até a delegacia. A mala foi aberta. Em seu interior havia dois invólucros ocultos em fundo falso, ‘contendo uma substância em pó de cor branca, que foi submetida a perícia, resultando positivo para cocaína, com um volume de quatro quilos’.

No domingo, 6, a PF foi acionada ante a suspeita de droga em uma outra mala despachada. O responsável pela mala, um russo de 31 anos, também tinha como destino final o país asiático. O passageiro foi localizado e conduzido até a delegacia, onde a mala foi aberta e constatado que no seu interior havia quatro latas de frutas em calda com ‘substância suspeita’. Um perito criminal federal fez o narcoteste, resultando positivo para cocaína, com um volume de aproximadamente um quilo.

Os presos serão encaminhados ao presídio estadual.