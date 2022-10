PF prende quatro em operação contra crime organizado com loja de armas e clube de tiro em Pernambuco Investigação baseada em Caruaru, populoso município no interior do Estado, a 130 quilômetros do Recife, revela que grupo usava declarações de caçadores, colecionadores e atiradores desportivos (CACs) para viabilizar a compra e porte ilegal de armas