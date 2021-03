PF prende quatro no Aeroporto de Guarulhos com mais de 80 kg de maconha e cocaína

A Polícia Federal prendeu na noite desta segunda, 15, no Aeroporto Internacional de São Paulo, quatro pessoas que tentavam transportar transportando drogas para a região nordeste do país e continente africano. Durante duas ações realizadas no porão de bagagens e junto aos balcões de check-in, agentes apreenderam 78 quilos de maconha e quatro de cocaína.

As primeira detenções ocorreram após servidores da Receita Federal identificarem cinco malas com conteúdo suspeito em um voo que chegou de Santa Catarina e tinha como destino final João Pessoa, na Paraíba.

Os donos das malas, uma mulher e dois homens, todos com 23 anos de idade, foram localizados no interior do avião. Eles foram detidos e conduzidos à PF para que suas malas fossem periciadas.

Dentro das quatro malas pertencentes aos homens, os peritos federais identificaram mais de 62 Kg de maconha, embaladas em forma de tijolos. Já na bagagem da da mulher, foram encontrados mais de 16 Kg da mesma droga. Os três receberam voz de prisão por tráfico interestadual de drogas.

Em uma segunda ação, policiais federais que fiscalizavam os passageiros junto aos balcões de check-in de voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, selecionaram uma passageira para inspeção das bagagens e entrevista.

Dentro da mala, que seria despachada, foram encontrados quatro volumes, ocultos em camisas masculinas, contendo quatro quilos de cocaína. A mulher, uma brasileira de 32 anos de idade, recebeu voz de prisão por tráfico internacional de drogas.