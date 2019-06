PF prende professor nigeriano no aeroporto de Brasília com cocaína em 65 fivelas de cinto

A Polícia Federal prendeu em flagrante na quinta, 13, um nigeriano de 47 anos, professor, com 65 fivelas de cinto metálicas recheadas de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. O homem tinha como destino final a cidade de Addis Abada, na Etiópia.

Em fiscalização de rotina em conjunto com a Receita, os policiais federais desconfiaram do homem quando um dos cães da equipe do Fisco apontou para a ‘existência de substância entorpecente no interior da mala do nigeriano’.

Os policiais abriram a bagagem e encontraram 65 fivelas de cinto com substância em pó de cor esbranquiçada no interior de cada uma delas.

Após a realização de teste preliminar que deu positivo para cocaína, o homem foi preso e encaminhado à Superintendência da PF no Distrito Federal. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.