PF prende passageiros com cocaína dentro de bombons e estojos para anéis em Cumbica

A Polícia Federal prendeu uma brasileira com mais de um quilo de cocaína escondida dentro de embalagens de bombons no Aeroporto Internacional de São Paulo. A mulher de 25 anos tentava embarcar para o Sudão do Sul, na África. Entre o último domingo, 14, e a madrugada desta terça-feira, 16, foram apreendidos ao todo mais de seis quilos de cocaína com passageiros de voos internacionais.

Na primeira ação, no último domingo, 14, os policiais federais foram acionados por servidores da Receita Federal para localizar um passageiro após suspeita levantada pela equipe que atua com cães farejadores na fiscalização de bagagens despachadas. Os cães demonstraram estranheza por uma mala, que foi submetida à análise por meio de aparelho de raio-x.

As imagens mostraram substância orgânica compactada em pequenas bolas. A brasileira, proprietária da mala, foi localizada dentro da aeronave e conduzida à delegacia, onde teve sua mala aberta e foi identificado mais de um quilo de cocaína dentro de embalagens de bombons. O destino era o Sudão do Sul.

Em outra ação, na madrugada desta terça-feira, 16, os policiais federais encontraram mais de cinco quilos de cocaína escondidos em estojos para anéis. O suspeito, um homem natural da Sérvia de 41 anos, embarcaria para a Turquia em voo com conexão em Doha, no Catar.

As ações foram realizadas pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. Os dois presos serão apresentados à Justiça Federal e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Veja as fotos das ações: