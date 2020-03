PF prende na favela do Rola mais um pelo assassinato de agente federal no Rio

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça, 3, mais um suspeito de envolvimento no assassinato do agente de Polícia Federal Ronaldo Heeren. A detenção ocorreu na favela do Rola, zona Oeste do Rio, onde o policial foi assassinado a tiros no dia 13 de fevereiro. O suspeito foi preso em flagrante após policiais federais apreenderem com ele um fuzil AR-15 com 6 carregadores, uma pistola e roupa camuflada.

Ronaldo Heeren foi morto a tiros em Santa Cruz. Ele e um colega, o agente Plínio Ricciard, estavam em serviço a bordo de um carro descaracterizado da PF quando criminosos armados desceram de um outro veículo e atiraram.

Ronaldo foi atingido e morreu no local. O outro agente conseguiu fugir e se escondeu numa casa na favela. Ele relatou que, assim que chegaram na comunidade, a Mitsubishi L200, viatura descaracterizada e não blindada da PF, foi interceptada por um Toyota Corolla prata.

Do carro desceram quatro homens armados. Os agentes atiraram e os bandidos revidaram. Ricciard conseguiu saltar da Mitsubishi, pulou alguns muros e se escondeu em uma casa, que estava vazia.

No dia 15, um sábado, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam o primeiro suspeito do assassinato do policial federal – Leandro Pereira da Silva, o ‘Léo do Rodo’.

Segundo a investigação, ‘Léo do Rodo’ seria integrante da maior milícia do Rio, comandada por Wellington da Silva Braga, o ‘Ecko’, e teria participado do assassinato do agente da PF.

No dia 20, a corporação prendeu outros dois suspeitos em Sepetiba, zona Oeste do Rio, os milicianos ‘Di Vaca’ e ‘Dejavan’.