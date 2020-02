PF prende mulher com 5 kg de coca no aeroporto de Curitiba

A Polícia Federal e a Receita Federal prenderam, nesta sexta-feira, 14, uma mulher de 26 com cinco quilos de cocaína no aeroporto Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. A droga estava escondida na bagagem.

Segundo a PF, ‘em trabalho de rotina, faziam fiscalização de bagagens despachadas com uso do equipamento de raio-X no Aeroporto Afonso Pena, região metropolitana de Curitiba/PR, quando uma das bagagens chamou a atenção em razão da grande quantidade de substâncias orgânicas no seu interior’.

“A bagagem foi separada e a presença da passageira foi solicitada para a abertura da mala e verificação do seu conteúdo.A bagagem foi aberta para vistoria e logo se percebeu que no forro havia algo oculto, sendo encontrados quatro pacotes com aproximadamente 4,7 quilos de cocaína no total”, relata a PF.

De acordo com os investigadores, ela ‘teria recebido uma proposta para fazer o transporte da droga para a Europa mediante pagamento’. “A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR”.