PF prende homem que fraudou INSS com documentos de índios em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal, em Mato Grosso do Sul, investiga uma fraude ao INSS com uso de documentos de índios em Amambai, no interior do Estado. A delegacia em Ponta Porã cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nesta quinta-feira, 14.

Segundo a PF, o alvo da ação era um homem de 38 anos que falsificava documentos de índios em sua casa. A investigação aponta que ele solicitava aposentadorias e outros benefícios oferecidos pelo INSS e chegou a fazer empréstimos consignados.

A Federal relata que as fraudes ocorrem desde 2005. De acordo com a PF, o homem ‘se dedicava exclusivamente a esta atividade ilícita’.

“O prejuízo aos cofres públicos ainda não foi dimensionado”, informa a nota.

“A partir da grande quantidade de documentos apreendidos, os Policiais Federais poderão mensurar o dano ao erário.”

A PF apreendeu computadores e aparelhos celulares. O homem preso foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.