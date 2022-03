PF prende homem que arrombou com maçarico cofres de bancos no grande assalto de Araçatuba

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 22, um homem apontado como integrante do núcleo central da organização criminosa que atacou agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em Araçatuba, no interior de São Paulo, em agosto de 2021. De acordo com a corporação, o suspeito atuou diretamente no roubo, sendo responsável por operar um maçarico para arrombar os cofres dos bancos.

A prisão integra mais uma fase ostensiva das investigações sobre o grupo de criminosos que usou fuzis, espingardas e drones para atacar as instituições bancárias do interior paulista.

Com a ação realizada nesta terça-feira, 22, a PF chega ao número de 37 investigados presos e 84 mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito das apurações.

Os agentes cumpriram, ao todo, quatro mandados de busca e apreensão e três ordens de prisão temporária nas cidades de Hortolândia, Sumaré e São Paulo.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Araçatuba, que ainda emitiu duas ordens de identificação criminal.

De acordo com a PF, um dos alvos dos mandados de prisão não foi localizado e já é considerado foragido da Justiça. As diligências foram executadas pela PF, com apoio da Polícia Militar.

Os ataques investigados aconteceram no dia 30 de agosto, quando ao menos 20 homens invadiram a cidade do interior paulista, incendiaram veículos e explodiram duas agências bancárias, atacando uma terceira.

Os criminosos aterrorizaram a população espalhando 100 quilos de explosivos pelas ruas. O valor roubado dos bancos não foi divulgado.