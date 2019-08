PF prende homem com 200 kg de maconha em casa "Após receberem denúncia anônima, os policiais federais iniciaram diligências com o objetivo de interceptar grande carregamento de entorpecentes oriundos do estado do Mato Grosso do Sul que teria como destino a cidade de Águas Lindas de Goiás/GO e Brasília/DF", afirma a corporação.